Degenkolb over Lotto Soudal: "Wapens om op elk terrein te schitteren"

Niet enkel Philippe Gilbert, maar ook John Degenkolb trekt deze winter naar Lotto Soudal. De Duitser komt over van Trek - Segafredo.

“Het is de bedoeling dat ik en Gilbert onze ervaring delen en deze ploeg zo sterk mogelijk aan de start van het klassieke voorjaar krijgen”, vertelde hij in een gesprek met Het Laatste Nieuws.

“We beschikken alvast over een uitgebalanceerd team en wapens om op elk terrein te schitteren. Met Caleb Ewan (die woensdag samen met twee anderen nog zijn contract verlengde, lees HIER) beschikken we over één van de sterkste sprinters ter wereld. Tim Wellens is al jaren een referentie in de lastige koersen. En Gilbert is gewoon dé klassieke renner van zijn generatie.”

“Híj is het vooral, die met zijn gedrevenheid, enthousiasme én meertaligheid de groep op sleeptouw neemt. Ik probeer hem daar zo goed mogelijk in aan te vullen."