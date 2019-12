Lotto Soudal verlengt drie contracten tot 2022: "Razendsnelle sprinttrein verzekerd voor drie jaar"

Zowel Jasper De Buyst (26), Caleb Ewan (25) als Roger Kluge (33) verlengden hun contract tot het einde van 2022 bij de rode formatie.

De Belgische ploeg rekent op The Pocket Rocket om de volgende jaren spintetappes binnen te halen in de grote rondes.

De Buyst rijdt al sinds 2015 voor Lotto Soudal en kan ook op de baan zijn mannetje staan. Ook Kluge rijdt op de baan en staat net als De Buyst bekend als een belangrijke pion in de rode sprinttrein.

Exciting news! Our @CalebEwan @JasperDeBuyst and @kluge_roger have extended their contract with Lotto Soudal until the end of 2022. Lightning sprint train assured for the next three years 🚀



📷 @facepeeters pic.twitter.com/BRCRU295zk