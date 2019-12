Degenkolb wil Gilbert aan vijfde wielermonument helpen: "Milaan-Sanremo blijft 'the easiest to race, the hardest to win"

Philippe Gilbert won in 2019 met Parijs-Roubaix zijn vierde van vijf wielermonumenten. Enkel Milaan-Sanremo ontbreekt nog op zijn erelijst. Iets voor 2020?

“Zelf winnen is leuk, ,maar het schenkt ook veel voldoening als je een ploegmaat aan de zege kan helpen”, vertelde John Degenkolb in Het Laatste Nieuws.

“Ik zal superblij zijn als Philippe Gilbert met Milaan-Sanremo zijn vijfde monument wint. Maar ik ben er ook van overtuigd dat hij me mijn tweede Pimavera gunt. Of Caleb Ewan zijn eerste: we kunnen elkaar de bal toespelen. “Maar Milaan-Sanremo blijft 'the easiest to race, the hardest to win'.”

“Ik zou Degenkolb het ook gunnen”, vulde Philippe Gilbert aan. “Ik geloof nog altijd in hem. Bepaalde mensen schrijven hem af, maar je mag niet vergeten dat hij in 2016 voor dood werd opgeraapt: hij komt dus van ver terug.”

“Hier krijgt hij alleszins alle vertrouwen. Hij probeert opnieuw de renner te worden die hij was en we willen hem daar graag bij helpen.”

Al droomt Gilbert natuurlijk nog steeds van zijn vijfde wielermonument. “Natuurlijk wil ik Milaan-Sanremo winnen. Maar dat wordt niet simpel. Ik zal die dag superbenen én superploegmaats nodig hebben. Winnen doe je nooit alleen, altijd in team.”