Evenepoel waarschuwt winnaar Ronde van Vlaanderen: "Hij heeft ons uitgedaagd, nu laten we hem niet meer rijden"

Remco Evenepoel was gisteren één van de gasten voor de speciale editie van Vive Le Vélo. Het toptalent deelde een sneer uit aan Alberto Bettiol, de verrassende winnaar van de Ronde van Vlaanderen.

De Italiaan van EF-Education First reed weg op de Oude Kwaremont en won zo Vlaanderens Mooiste. In de ploegbus riep hij ‘Where is Quick-Step?’. En dat had hij beter niet gedaan.

“Het was niet proper dat hij onze ploeg heeft uitgedaagd”, aldus Evenepoel. “Wij hadden tot dan alles gewonnen… maar goed. We trekken ons dat niet aan. Maar als hij in de koers nog eens probeert weg te rijden, zullen we hem niet meer laten gaan.”