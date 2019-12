Gilbert beseft het: "Dan gaan ze zeggen dat ik een slecht seizoen heb gereden"

Philippe Gilbert ruilt deze winter Deceuninck - Quick-Step in voor Lotto. Verandering van spijs doet eten én een laatste kans op Milaan - San Remo?

Gilbert heeft er alvast geen schrik van: "Ik kom nog goed overeen met de mannen van Deceuninck, ook met Evenepoel bijvoorbeeld. Maar volgend jaar ga ik ze wel proberen kloppen en dat is mogelijk volgens mij", is Gilbert duidelijk in Het Nieuwsblad.

Geen schrik

"Ik heb er geen schrik van. Of er meer naar mij zal gekeken worden? In de Omloop Het Nieuwsblad starten we met drie kopmannen normaal gezien: Degenkolb, Wellens en ik. Dat is niet zoveel anders dan bij andere ploegen."

De ervaren rot beseft bovendien dat steeds meer teams als een Wolfpack denken (en moeten denken): "Als ik John en Tim aan zeges help, zullen ze misschien achteraf zeggen dat ik een slecht voorjaar reed omdat ik zelf geen topklassieker binnenhaalde."