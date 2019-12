Goede prestaties wijlen Bjorg Lambrecht voorlopig laatste herinnering aan Ronde van Noorwegen

Het was één van die wedstrijden waarin Bjorg Lambrecht zijn enorme potentieel reeds in de verf wist te zetten, de Ronde van Noorwegen. Zo jammer dat we van zijn talent niet meer mogen genieten. Ook de Ronde van Noorwegen krijgt voorlopig geen vervolg.

Eind november doken er al berichten op over moeilijkheden bij de organisatie van de rittenkoers om voldoende financiële middelen bij mekaar te krijgen. De Noorse overheid gaat immers meer geld spenderen aan andere wielerwedstrijden.

Zo moesten ze bij de Ronde van Noorwegen een gat opvullen en daar is men niet in geslaagd. Er werd nog even onderzocht of een kortere versie van deze wedstrijd op de been gebracht kon worden, maar ook dat gaat niet door. De organisatie laat weten dat de koers in 2020 niet zal doorgaan.

KRISTOFF VOORLOPIG LAATSTE WINNAAR

In de voorlopig laatste editie - gewonnen door Alexander Kristoff - was Bjorg Lambrecht één van de smaakmakers. Hij werd derde in het bergklassement en zesde in het jongerenklassement. Zijn ploegmaat Sander Armée eindigde in de top tien in de algemene rangschikking. Lotto Soudal won het ploegenklassement.