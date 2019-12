Plaatsjes voor Tokio worden steeds duurder: negen renners voor drie resterende tickets

Wie verdedigt België volgende zomer op de Olympische Spelen in Tokio? Remco Evenepoel en Greg Van Avermaet. Maar wie nog?

België mag in totaal vijf renners sturen. Omdat Evenepoel en Van Avermaet zich al verzekerden van een plaatsje, blijven er nog maar drie over.

Eén van die drie tickets gaat naar iemand die ook in het tijdrijden zal aantreden. Victor Campenaerts en Yves Lampaert traden samen met Remco aan op het WK tegen de klok. Wout Van Aert was toen geblesseerd, maar er is ook nog Thomas De Gendt en Laurens De Plus.

Ook Dylan Teuns, Tiesj Benoot en Ben Hermans stelden zich al kandidaat. En nu liet ook Tim Wellens een ballonetje op: “Het is een beetje mode om je kandidaat te stellen in de pers. Maar ik denk dat het beter is als dat allemaal gecommuniceerd wordt met bondscoach Rik Verbrugghe. Natuurlijk zou ik graag naar de Spelen gaan, maar dat moet allemaal nog besproken worden.”

Naast Evenepoel en Van Avermaet zijn er dus al zeker negen kandidaten voor drie plaatsen. Een probleem voor de bondscoach. Maar dan wel een positief probleem.