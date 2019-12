Wellens mikt in 2020 voor het eerst op twee grote rondes

Tim Wellens gaat in 2020 opnieuw de Ronde van Frankrijk rijden. Voor het eerst gaat hij die combineren met een tweede grote ronde.

Wellens plant namelijk ook aan de start te staan van de Giro. “Ik wil absoluut naar de Tour omdat het de grootste en belangrijkste wedstrijd is”, vertelde hij aan WielerFlits. “En omdat er daarvoor niet superveel koersen zijn, neem ik er in 2020 ook de Giro bij.”

Daarnaast rijdt hij ook de Omloop Het Nieuwsblad en de Ronde van Vlaanderen. “Aan de Omloop van vorig jaar heb ik goede herinneringen overgehouden. Het past ook goed in mijn programma.”

“Dat er met Philippe Gilbert en John Degenkolb nog twee specialisten naar Lotto Soudal kwamen? Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Hoe meer ploeggenoten we in de finale, des te beter. Dan is het aan mij om te anticiperen, want ik zal niet wachten op een sprint.”

Wellens had het ook nog even over de Olympische Spelen: “Het is een beetje mode om je kandidaat te stellen in de pers. Maar ik denk dat het beter is als dat allemaal gecommuniceerd wordt met bondscoach Rik Verbrugghe. Natuurlijk zou ik graag naar de Spelen gaan, maar dat moet allemaal nog besproken worden.”