Van Aert: "Ooit wil ik die trui winnen in de Ronde van Frankrijk"

Wout Van Aert blikte woensdagavond in Vive le Vélo - Wielerjaar 2019 terug op zijn bewogen seizoen. Hij had het onder meer over zijn passage in de Tour.

Nou ja, passage… de Belg maakte er een grootse indruk. Zo won hij er onder meer een sprintetappe. "Ik wist dat ik een goede tijdrit in de benen had, maar dit jaar heb ik wel een heel grote stap gezet", aldus Van Aert. “Ik heb mezelf afgelopen jaar vooral ontdekt als sprinter. In het verleden kwam ik altijd iets tekort na een zware koers. Maar afgelopen zomer kwam daar verandering in.” Sinds zijn zege in Albi droomt van Aert van de groene trui. "Ooit zal ik daar een doel van maken. In de Dauphiné en de Tour heb ik getoond dat ik het niveau aankan. Daardoor heb ik zin gekregen om ooit voor de groene trui te gaan: voor het type renner dat ik ben, is dat één van de mooiste prijzen die je kan winnen in je carrière."