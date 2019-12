Wordt Gilbert in 2023 ploegleider bij Lotto Soudal?

Lotto Soudal nam Philippe Gilbert deze winter over van Deceuninck-QuickStep. Gilbert is al 37, maar tekende toch tot 2022.

Samen met John Degenkolb (30) moet Gilbert een ervaren tandem vormen bij Lotto Soudal.

"We hebben twee nieuwe leiders en we kunnen positief kijken naar de toekomst", vertelde John Lelangue aan Sporza. "Gilbert blijft altijd een echte patron. Hij heeft leiderschap en het charisma om dat te doen. Hij spreekt voor, tijdens en na de koers en iedereen luistert. Hij trekt de ploeg omhoog en daarom was het belangrijk om hem terug te hebben. Een echte leider kan veel veranderen voor ons.”

"Ik weet dat Phil nooit het jaar te veel zal doen. Hij traint zoals een junior en heeft motivatie, ambitie en doelen. Ik heb vertrouwen dat hij offensief en met resultaten zal blijven koersen tot zijn laatste dag. In 2021 keert het WK terug naar België: het zou mooi zijn om zijn carrière te beëindigen met die mooie trui."

En nadien? Wil Lelangue Gilbert in zijn staf opnemen vanaf 2023? “Ik heb altijd graag met hem gewerkt. Hij heeft een echte visie over deze sport. Het is dus een mogelijkheid, maar er is nog niets beslist over wat we na 2022 gaan doen.