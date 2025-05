'Yves Lampaert (34) kan rekenen op interesse van vier ploegen'

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Vertrekt Yves Lampaert (34) na elf jaar bij Soudal Quick-Step? Het contract van de West-Vlaming loopt af en hij geniet interesse van maar liefst vier ploegen.

Na zijn zege in de openingstijdrit van de Tour van 2022, met daarbij de eerste gele trui, tekende Yves Lampaert een stevig driejarig contract bij Soudal Quick-Step. Dat contract loopt binnen enkele maanden af en Lampaert kan niet verlengen aan dezelfde voorwaarden.

Sinds zijn succes in de Tour won Lampaert met de openingstijdrit van de Ronde van Zwitserland vorig jaar nog slechts één keer. Ook in de klassiekers, zijn geliefkoosde terrein, kon Lampaert niet echt meer uitblinken de voorbije jaren.

Vier teams tonen interesse voor Lampaert

Toch zien heel wat ploegen nog altijd een rol voor Lampaert weggelegd in hun team. Volgens HLN stond Lampaert op de longlist van topploegen Visma-Lease a Bike en INEOS Grenadiers. Vraag is welke rol Lampaert zou krijgen bij die ploegen.

Het zou wellicht meer een rol zijn als knecht, bij andere ploegen zou Lampaert meer zijn eigen kans kunnen gaan. Want ook Bahrain-Victorious en Q36.5 Pro Cycling zouden Lampaert graag willen binnenhalen.

Aan interesse dus geen gebrek voor Lampaert, die volgend jaar dus zeker nog in het peloton zal rondrijden. Vraag is alleen in welke shirt en op welke fiets dat zal zijn.