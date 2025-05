Soudal-QuickStep heeft spijt van zege van Evenepoel tegen Van Aert in Brabantse Pijl

Remco Evenepoel maakte zijn comeback in de Brabantse Pijl. Hij klopte in de sprint Wout van Aert en pakte meteen zijn eerste zege van het seizoen.

Heel wat wielerliefhebbers keken vreemd op toen Remco Evenepoel bij zijn comeback meteen Wout van Aert klopte in de sprint en zo de Brabantse Pijl won.

Nu het eerste grote blok van het seizoen erop zit voor Evenepoel maken ze bij Soudal-QuickStep een eerste balans op. Maar voor de behaalde resultaten hadden ze op voorhand meteen getekend.

“Absoluut”, zegt ploegleider Klaas Lodewyck in Het Nieuwsblad. “Het was voor ons een groot vraagteken of hij wel klaar was voor die Ardennenklassiekers, maar hij wilde die koersen koste wat kost rijden.”

Nu kwam Evenepoel niet helemaal fris aan de start van de Ronde van Romandië. Volgens Lodewijck hadden ze daarvoor de Waalse Pijl niet mogen rijden, maar Evenepoel wilde zo graag koersen.

Van één ding heeft Lodewyck wat spijt. “Die zege tegen Wout van Aert in de Brabantse Pijl was achteraf gezien toch een vergiftigd geschenk. Dan had hij in de Amstel Gold Race misschien ook op een andere manier gekoerst.”

Daar kwam Evenepoel ook ten val. “Anders won hij misschien zelfs ook de Amstel en had hij alweer twee dikke klassiekers beet”, besluit de ploegleider van Evenepoel.