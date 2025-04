🎥 Wat een comeback! Evenepoel klopt Van Aert verrassend in de sprint in de Brabantse Pijl

Remco Evenepoel heeft meteen zijn eerste koers gewonnen bij zijn rentree. Het werd een duel met Wout van Aert in de Brabantse Pijl, Evenepoel haalde het verrassend in de sprint.

De langverwachte comeback van Remco Evenepoel en onder ook Wout van Aert, Tom Pidcock en Neilson Powless. De Brabantse Pijl, voor het eerst op vrijdag, kon rekenen op heel wat mooie namen aan de start.

Een vroege vlucht kreeg weinig ruimte van de ploegen van de favorieten, in het peloton nam vooral EF Education-EasyPost het voortouw. Maar op 50 kilometer van de streep was het Van Aert die de knuppel in het hoenderhok gooide op de Moskesstraat.

Onder meer Evenepoel, Benoot, Hermans en Narvaez zaten in het spoor, op de Holstheide schudde Evenepoel aan de boom. Van Aert nam ook nog eens over, op 47 kilometer van de streep reden Van Aert en Evenepoel met z'n tweëen weg.

Evenepoel klopt Van Aert in de sprint

Enkel de Brit Joe Blackmore, vorig jaar vierde, kon de oversteek maken. De drie reden snel zo'n 50 seconden bij elkaar, maar het peloton kwam bij het ingaan van de laatste ronde op 20 kilometer van de streep toch weer terug tot op 30 seconden.

Op de laatste beklimming van de Hertstraat trok Evenepoel stevig door en dat kostte de kop van Blackmore, die terugwaaide naar het peloton. Het werd in de laatste twee kilometer zo een duel tussen Van Aert en Evenepoel.

Evenepoel zette Van Aert stevig onder druk in de finale, die in de laatste twee kilometer in het wiel bleef. Evenepoel begon vanop de kop aan de sprint, maar moest zich zetten in de sprint. Evenepoel was zo verrassend de beste in de sprint en wint meteen bij zijn rentree, Van Aert was opnieuw tweede.