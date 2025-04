🎥 Museeuw steunt Van Aert en Evenepoel en veegt de vloer aan met podcasts zoals Wielerclub Wattage

Het klassieke voorjaar zit erop en dan is het tijd voor een evaluatie. Johan Museeuw doet dat ook en geeft hoge punten aan Remco Evenepoel en Wout van Aert .

Patrick Lefevere maakte altijd pas na Luik-Bastenaken-Luik een balans op van het klassieke voorjaar van zijn ploeg en dat doet ook Johan Museeuw nu. Op zijn sociale media deelde Museeuw een video met zijn analyse.

"Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar krijgen een tien op tien. Ze hebben alles opgegeten, alle monumenten weg." Van der Poel won Milaan-Sanremo en Parijs-Roubaix, Pogacar won de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik.

Museeuw wil niet weten van kritiek op Evenepoel en Van Aert

"Remco Evenepoel was heel goed na zijn comeback, ik zou hem een negen op tien geven. Hij zit nog in een revalidatie en moet nog beter worden. Uiteraard was Luik niet goed, maar laten we die kritiek voor onszelf houden. Die podcasts, die zever niet beluisteren", zegt Museeuw.

"Van Aert zat telkens op zijn plaats. Gelukkig hadden we hem in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar hij kon niet beter. Hij had Waregem (Dwars door Vlaanderen, nvdr.) kunnen winnen, maar dat is voorbij."

"Gaat Van Aert terug op zijn niveau komen? Misschien in de Giro of na de Giro. We zien wel. Ook die podcasts en de analyses, laat het rusten. Wout van Aert moet net als Remco nog aan zijn comeback werken."

Museeuw verwijst wellicht naar de podcasts Wielerclub Wattage van Sporza en Wuyts & Vlaeminck van HLN. Zij waren de afgelopen weken kritisch over de prestaties van Van Aert en Evenepoel.