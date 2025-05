Wie wint de Giro? Michel Wuyts zegt wie zijn topfavoriet is en waarom

Vrijdag gaat in Albanië de Giro van start, de eerste grote ronde van het seizoen. Primoz Roglic en Juan Ayuso zijn de grote topfavorieten, maar wie zal in Rome de roze trui mogen aantrekken?

Geen Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard of Remco Evenepoel aan de start van de Giro. Het belooft in tegenstelling tot vorig jaar, toen Pogacar vooraf met grote voorsprong de topfavoriet was, een spannende Giro te worden.

Primoz Roglic (35, Red Bull-BORA-hansgrohe) en Juan Ayuso (22, UAE Team Emirates-XRG) zijn de twee grote favorieten. In de Ronde van Catalonië streden ze eind maart al eens tegen elkaar, Roglic trok toen aan het langste eind.

Wuyts zet Roglic boven Ayuso

Voor Michel Wuyts is de Sloveen ook de grote topfavoriet voor de eindzege. "Omdat ik bij Ayuso nog wat stabiliteit mis. Hij is wel gegroeid, heeft Tirreno-Adriatico gewonnen en werd tweede in Catalonië. Maar na Roglic", zegt hij in Wuyts & Vlaeminck.

"Roglic maakte in de slotetappe kipkap van Ayuso. En Roglic weet ook hoe je een Giro moet winnen en moet spelen op geduld. Hij weet dat hij de wedstrijd moet controleren en dan een keuze kan maken in de etappes die er toe doen."

"Ik denk dat Ayuso in de twee tijdritten (13,7 kilometer en 28,6 kilometer, nvdr.) wat afstand kan nemen. Maar dat hij door de gerichtheid en leepheid van Roglic toch uiteindelijk zal moeten buigen", besluit Wuyts nog.