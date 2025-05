Wat een verhaal! Nieuw wonderkind van Visma zegt hoe hij op de kamerdeur klopte bij Wout van Aert

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Visma Lease a Bike heeft er met Matthew Brennan een nieuwe sensatie bij. De amper 19-jarige Brit pakte dit seizoen al zes overwinningen.

Het gaat snel voor Matthew Brennan. De youngster rijdt een fantastisch seizoen bij elkaar en bij Visma Lease a Bike beseffen ze maar al te goed dat ze goud in handen hebben.

Na de GP Dénain kreeg hij een berichtje van Head of Performance Mathieu Heijboer. “Hij is niet mijn coach en dus normaal niet de persoon met wie ik vaak contact heb. ‘Bel me vanavond eens terug’, stuurde hij…”, vertelt de Brit aan Het Nieuwsblad.

Brennan vroeg zich de hele dag af waarom Heijboer hem een berichtje gestuurd had. De Brit dacht dat hij iets verkeerd gedaan had, maar dat bleek niet zo te zijn. Hij mocht mee naar Parijs-Roubaix.

Brennan zit goed in zijn vel dit seizoen, maar dit was totaal nieuw voor hem. Daarom ging hij op zoek naar de juiste man om hem met raad en daad bij te staan.

“Op de ochtend van Parijs-Roubaix ben ik gaan aankloppen op z’n kamerdeur. Ik vroeg hem: ‘Wout, wat moet ik verwachten van de komende uren?’ Hij overliep nog eens de tactiek, gaf me veel waardevolle tips en geloofde dat ik er in de finale nog bij zou kunnen zijn.”

Daarmee stelde Van Aert Brennan duidelijk op zijn gemak. De renner deed zijn ding en zijn prestaties die hij tot nu toe liet zien beloven heel veel voor de toekomst.