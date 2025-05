'Fabian Cancellara weet grote naam te strikken: na zeven jaar weg bij zijn ploeg'

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Officieel mogen transfers in het wielrennen pas in augustus bekendgemaakt worden, maar achter de schermen is er al gigantisch veel werk dat verzet wordt.

Volgens wielerjournalist Daniel Benson is Fabian Cancellara zo goed als rond met een stevige versterking voor zijn ploeg Tudor richting volgend seizoen. Niemand minder dan Stefan Küng zou de ploeg van de Zwitser vervoegen. Zijn landgenoot reed de voorbije zeven jaar voor Groupama-FDJ, maar zou nu vertrekken. De deal zou al in kannen en kruiken zijn tussen beide partijen, zo klinkt het. Met de komst van Küng wordt de rennerskern voor de klassiekers stevig versterkt. Met Julian Alaphilippe, Matteo Trentin en Marc Hirschi heeft Tudor al heel wat power in de rangen en met Küng erbij komt er nog een stevige boost bij. De Zwitserse tijdrijder heeft al een aardig palmares bij elkaar gereden. Cancellara is met Tudor ook de weg ingeslagen van grote namen binnen te halen, dus deze transfer past perfect in dat rijtje.