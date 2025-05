Twee ideale metgezellen voor Wout van Aert in de Giro? "Met z'n drieën oorlog maken"

Vrijdag gaat in Albanië de Giro van start, met Wout van Aert die zijn debuut maakt. Gaan we Van Aert net als vorig jaar in de Vuelta heel veel zien aanvallen?

Vorig jaar in de Vuelta kreeg Wout van Aert voor het eerst in zijn carrière echt een vrije rol in een grote ronde. Hij moest niet omkijken naar een klassementsrenner en kon zo in bijna elke rit zijn kans gaan om mee te doen voor de zege.

In de vijftien ritten die Van Aert uitreed, won Van Aert er drie en eindigde hij maar liefst acht keer in de top vijf. Ook in de Giro van dit jaar krijgt Van Aert weer zo'n vrije rol, al zal Olav Kooij de massasprints voor zijn rekening nemen.

Van Aert veel in de aanval in de Giro?

Toch mogen we weer een Van Aert verwachten die heel aanvallend zal koersen, denkt Eurosport-commentator Jeroen Vanbelleghem. "Er zijn heel veel ritten geschikt voor hem", zegt hij bij Wieler Revue.

"De helft van de Giro is perfect voor hem. We gaan hem heel veel zien aanvallen en koersen voor de overwinning. Daar kijk ik enorm naar uit." Vanbelleghem ziet dat Van Aert ook twee toppers vindt in de Giro die ook willen aanvallen.

"En hij heeft met Pedersen een metgezel in die etappes. En Pidcock! Dus ik hoop dat ze met z'n drieën oorlog gaan maken." Knalt Van Aert zo meteen naar enkele ritzeges en de roze trui in de Giro?