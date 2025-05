🎥 Viktor Verhulst pakt uit met opvallende anekdote over toprenner: "Hij was stomdronken"

Wat velen niet weten is dat Viktor Verhulst een grote wielerfan is. Hij schrok dan ook toen hij enkele jaren geleden in de The Villa in Antwerpen een gewezen toprenner tegen het lijf liep.

Viktor Verhulst is niet alleen wielerfan, maar hij ambieerde vroeger ook zelf een carrière in het peloton. "Ik heb vroeger nog gefietst. Ik ben bijna wielrenner geworden", zei Viktor Verhulst onlangs in de podcast Vik & Gert.

"Dat was een periode waarin je niet wist van welk hout pijlen te maken", antwoordde vader Gert. "Dan dacht je: 'ik word coureur'. Ik viel van mijn stoel, je was al 18 jaar. De meeste coureurs beginnen als ze twee jaar oud zijn."

Cancellara stomdronken in The Villa in Antwerpen

Een eigen wielercarrière zat er dus niet in, maar Verhulst is dus wel fan van het wielrennen gebleven. Ook hij had natuurlijk zijn idolen toen hij jong was. Tot hij één van hen enkele jaren later tegen het lijf liep.

"Ik was aan het uitgaan in The Villa in Antwerpen en wie stond daar ineens naast mij? Je verwacht het niet. Cancellara. Dat was mijn grote idool op de fiets toen ik jong was en ineens stond hij daar", zegt Verhulst bij De Verhulstjes.

"Hij was stomdronken en waggelde van links naar rechts. Mensen vroegen hem om op de foto te gaan, maar hij zei: no, sorry. Now not anymore, zei hij. En ik heb ook geen foto gevraagd met hem. Uit respect. Ik denk dat hij toen net gestopt was."