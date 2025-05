📷 Daar is Mathieu van der Poel weer: Nederlander duikt na lange stilte opnieuw op

De vakantie van Mathieu van der Poel zit erop. De Nederlander is na zijn succesvolle voorjaar opnieuw aan het trainen in de Spaanse zon.

Met winst in de Ename Samyn Classic, Milaan-Sanremo, de E3 Saxo Classic en Parijs-Roubaix reed Mathieu van der Poel weer een indrukwekkend voorjaar. Na zijn derde opeenvolgende zege in Parijs-Roubaix trok Van der Poel een streep onder zijn voorjaar.

Van der Poel ging opnieuw wat golfen, maar verder liet hij niet veel van zich horen. Ondertussen is Van der Poel wel opnieuw aan het trainen in Spanje, zijn trainingsmakker Freddy Ovett postte op zijn Strava een foto met Van der Poel.

Op 18 mei staat Van der Poel alweer aan de start van een wedstrijd, in het Duitse Heubach gaat de Nederlander na bijna twee jaar nog eens mountainbiken. Wat zijn plannen daarna zijn, is nog niet duidelijk.

Tour en WK mountainbike

Van der Poel wil voor de Tour wel weer een rittenwedstrijd rijden om dan op topniveau aan de start te staan in Rijsel. De Dauphiné (8-15 juni), Ronde van Zwitserland (15-22 juni) of Baloise Belgium Tour (18-22 juni) zijn de meest waarschijnlijke opties.

Voor Van der Poel is het echte doel grote doel het WK mountainbike op 14 september in het Zwitserse Crans-Montana. Het is een van de weinige wereldtitels die Van der Poel nog niet won, in 2023 moest hij al snel opgeven na een val in de eerste ronde.