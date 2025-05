Trainer onthult opvallend doel van Primoz Roglic: "Tegen beter weten in"

Samen met Juan Ayuso is Primoz Roglic (35) de grote topfavoriet voor de eindzege in de Giro. Toch is het voor de Sloveen niet zijn hoofddoel van het seizoen, maar wel... de Tour.

Met vier eindzeges in de Vuelta en één in de Giro is Primoz Roglic na Chris Froome de succesvolste actieve renner wat eindzeges in grote rondes betreft. De Sloveen kan al zijn zesde grote ronde winnen als hij dit jaar de Giro wint, maar zelf denkt hij vooral aan de Tour.

"Dat is de enige koers die hij nog niet heeft gewonnen", zegt zijn trainer Marc Lamberts bij WielerFlits. Red Bull-BORA-hansgrohe en Roglic waren voorstander om voor de Tour de Giro te rijden, Lamberts zelf was dat echter niet.

Roglic droomt nog altijd van de Tour

Hij had Roglic liever in de Vuelta gezien, want de korte en steile beklimmingen liggen de Sloveen beter volgens zijn trainer. In de Giro en de Tour zijn er meer langere beklimmingen, die ook vaak niet erg steil zijn.

Maar Roglic kon door Lamberts niet op andere gedachten gebracht worden. "Als je al vier keer de Vuelta hebt gewonnen en één keer de Giro, maar die ene koers niet, dan is het een legitieme keuze om – zo lang hij nog op de fiets kan zitten – voor de Tour te gaan. Misschien zelfs tegen beter weten in."

En dat begrijpt Lamberts ook wel, ondanks alle tegenslagen die Roglic er al had. In 2018 werd Roglic vierde, in 2020 moest hij het geel op de voorlaatste dag afstaan aan Pogacar. In 2021 en 2022 moest hij opgeven door een val, in 2023 stond hij niet aan de start. En ook vorig jaar moest Roglic opgeven door een val.