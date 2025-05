Geen Tadej Pogacar in de Giro: "En ik vind het niet jammer"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Vrijdag gaat de Giro d'Italia van start. Tadej Pogacar is er dit jaar niet bij, maar dat vindt niet iedereen jammer.

De Giro d’Italia is traditioneel de eerste grote ronde van het jaar. Vorig jaar won Tadej Pogacar, maar dit jaar is de wereldkampioen niet van de partij.

Ex-renner Nathan Van Hooydonck is er niet rouwig om. “Ik vind het niet jammer dat Pogacar er niet bij is in Italië. Het gaat de Giro een stuk meer open maken dan dat hij vorig jaar was”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Vorig jaar reed Pogacar vanaf dag twee in de roze leiderstrui en die gaf hij nooit meer af. Er viel dan ook niet veel te beleven in de Giro.

“We maakten het toen in ons hoofd nog allemaal spannend, maar de overwinning voor Pogacar stond in de sterren geschreven”, gaat Van Hooydonck verder.

Hij verwacht dit jaar dan ook veel meer spanning en misschien duurt het wel tot de derde week vooraleer duidelijk wordt wie de zege zal pakken.

Al kan de eindzege evengoed in de ploeg blijven. “UAE Team Emirates heeft een ‘vijver’ aan ronderenners. De man die ze naar voren schuiven, is Juan Ayuso. Voor de Spanjaard is het belangrijk om aan het team te kunnen bewijzen dat hij zelf ook een grote ronde kan winnen.”