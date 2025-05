Maxim Van Gils doet boekje open over transfer en vertrek bij Lotto: "Klik met hem was minder"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Maxim Van Gils besloot ondanks een contract tot eind 2026 bij Lotto om te vertrekken en naar Red Bull-BORA-hansgrohe over te stappen. Hij blikt nu nog eens terug op de opvallende transfer.

In maart 2024 verlengde Maxim Van Gils zijn contract tot eind 2026 bij Lotto, maar enkele maanden later wilde hij daar alweer onderuit. Er werd een oplossing gevonden en Van Gils kon vertrekken naar Red Bull-BORA-hansgrohe.

"Ik zag bij Red Bull de motivatie om een stap vooruit te zetten, terwijl ik bij Lotto merkte dat het budget meer en meer een probleem werd", zegt Van Gils in de podcast Koffiestop. "Tegenwoordig is alles in de wielerwereld zo professioneel dat je een groot budget nodig hebt om mee te doen."

Van Gils over vertrek bij Lotto

"Bij Lotto ging dat gewoon een probleem worden." De Belgische ploeg wilde Lotto in eerste instantie niet laten gaan en dat leverde hem dan ook wat problemen op. En Van Gils wilde niemand teleurstellen.

"Maar dat kan niet. Ik ben er altijd goed op mijn plek geweest en kom nog met veel mensen goed overeen." Met ploegleider Kurt Van de Wouwer heeft Van Gils nog altijd een goed contact, met hem sprak hij na Luik-Bastenaken-Luik.

"Het was niet helemaal zoals vroeger, maar het voelde toch positief. Dat betekent veel voor mij. We hebben een mooie tijd gehad samen." Met CEO Stéphane Heulot kon Van Gils het minder goed vinden. "Die klik was er minder."