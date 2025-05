José De Cauwer analyseert eerste koersperiode van Remco Evenepoel: "Niet rond de pot draaien"

Nu de Ronde van Romandië achter de rug is, heeft Remco Evenepoel een eerste deel van zijn seizoen afgesloten. José De Cauwer trekt een helder conclusie over de olympische kampioen.

Winst in de Brabantse PIjl, derde in de Amstel Gold Race, negende in de Waalse Pijl, 59ste in Luik-Bastenaken-Luik, elfde in de koninginnenrit en winst in de tijdrit van de Ronde van Romandië met een vijfde plaats in het eindklassement.

Dat waren de eerste tien koersdagen van Remco Evenepoel dit seizoen. Hij begon uitstekend, kon die lijn niet doortrekken tot het einde. De zege in de Brabantse Pijl tegen Wout van Aert bleek achteraf dan ook een vergiftigd geschenk.

"Hij had verwacht een betere Luik-Bastenaken-Luik te rijden, daarover moet je niet rond de pot draaien. In Romandië was zijn proloog goed, ook de dagen die daarop volgden was hij eigenlijk wel goed", stelt José De Cauwer bij Sporza op VRT1.

De Cauwer ziet alles goedkomen voor de Tour

"En dan denk je dat de signalen goed zijn en het alsmaar beter gaat. En dan kwam er toch weer een mindere dag tussen. Eigenlijk is dat allemaal normaal. Maar toch zijn de verwachtingen telkens dat tikkeltje hoger."

Wat als Evenepoel een anonieme Brabantse Pijl had gereden en op het podium had gestaan van Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Romandië? Had hij deze periode dan toch af met een ander gevoel afgesloten?

"Het is inderdaad niet hetzelfde. Het mentale gevoel zal toch een tikkeltje anders zijn. Maar Evenepoel benadrukte ook dat hij nog maar twee maanden aan het trainen is nadat hij vier maanden in de lappenmand lag. En richting de Tour is er zeker nog voldoende tijd."