Evenepoel draaide de rollen om in Romandië: Lecerf zegt wat hij vindt van zijn kopman

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Junior Lecerf (22) eindigde in de Ronde van Romandië op een knappe achtste plaats. En dat onder meer met dank aan Remco Evenepoel, die de rollen in de koninginnenrit omdraaide.

Na een achtste plaats in de UAE Tour en een veertiende plaats in de Ronde van Catalonië, werd Junior Lecerf ook knap achtste in de Ronde van Romandië. Voor de afsluitende tijdrit stond hij wel nog op de vijfde plaats.

Die kon hij niet vasthouden, door een 54ste plaats op bijna anderhalve minuut van zijn ploegmaat Remco Evenepoel, zakte Lecerf nog drie plaatsen. "Of er meer inzat? Een toptijdrijder word ik nooit, maar het is zeker een werkpunt naar de toekomst toe", zegt Lecerf bij Het Nieuwsblad.

Lecerf schrok van kopwerk Evenepoel

Zijn achtste plaats in het eindklassement had Lecerf ook wel te danken aan het kopwerk van Remco Evenepoel in de koninginnenrit. De olympische kampioen zette zich op kop voor Lecerf en zorgde ervoor dat hij niet al te veel tijd verloor.

"Toen Remco zei dat hij voor mij zou rijden, wist ik niet wat ik hoorde. Ik heb enorm veel afgezien in zijn wiel, maar het harde labeur loonde. Het toont aan wat een groot kampioen Remco is. Het is een heel dankbare kopman, die waar het kan ook een ploegmaat helpt."

Voor Lecerf staat er nu een korte rustperiode op het programma, hij heeft dan ook al 32 koersdagen op zijn teller staan dit seizoen. Daarna begint hij aan de voorbereiding op de Ronde van Zwitserland (15 tot 21 juni), waar hij vorig jaar 21ste werd.