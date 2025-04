Advocaat van bidongooier spreekt Van der Poel twee keer tegen: "Klopt natuurlijk niet"

De bidongooier van Mathieu van der Poel heeft inmiddels een klacht aan zijn been van Alpecin-Deceuninck en de UCI. Zijn advocaat reageerde ondertussen ook al.

In een brief aan Mathieu van der Poel heeft de bidongooier zich geëxcuseerd bij de Nederlander en zijn ploeg Alpecin-Deceuninck. Daarin zegt hij onder meer dat hij meteen na het gooien van de bidon al spijt had van zijn daden.

"Met die brief hadden we maar één doel", zegt zijn advocaat Peter Desmet bij Het Nieuwsblad. "Niet om de zaken te minimaliseren, noch om ons juridisch in te dekken. We wilden ons louter excuseren."

Waarom de man de bidon gooide naar Van der Poel, dat begrijpt hij nog altijd zelf niet. Toen de renners in aantocht waren naar de kasseien vond de man een bidon van Visma-Lease a Bike, die wellicht was weggegooid tijdens een jeugdwedstrijd.

Uitspraken Van der Poel worden weerlegd

Volgens Van der Poel was die bidon vol, Desmet spreekt dat tegen. "De bidon was niet vol, maar ook niet leeg - eerder halfvol." Voor Van der Poel maakt dat weinig verschil, hij noemde het na de koers dan ook "poging tot doodslag".

"Juridisch klopt dat natuurlijk niet", zegt Desmet. Al begrijpt hij Van der Poel wel, die dat antwoord gaf nadat hij nog vol adrenaline zat meteen na de koers. Volgens Desmet gaat het dan ook eerder om slagen en verwondingen, ook al raakte Van der Poel gelukkig niet gewond.