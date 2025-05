Kooij én Van Aert samen naar de Giro: Visma-Lease a Bike heel duidelijk over rolverdeling

Met Wout van Aert en Olav Kooij brengt Visma-Lease a Bike twee snelle renners aan de start van de Giro. Wie zal wanneer zijn kans krijgen om voor de overwinning te gaan?

Vorig jaar zouden Olav Kooij en Wout van Aert al samaen aan de start staan van de Giro, maar door zijn val in Dwars door Vlaanderen moest Van Aert toen forfait geven. Kooij won toch een etappe, maar moest opgeven door ziekte.

Ook dit jaar leek de tandem Kooij-Van Aert er niet te komen, de Nederlander liep in Gent-Wevelgem op 31 maart nog een sleutelbeenbreuk op. Kooij is echter op tijd fit geraakt en zit in de selectie van Visma-Lease a Bike.

Kooij krijgt kans in massasprints, Van Aert in lastigere ritten

Wat wordt nu de rolverdeling tussen Kooij en Van Aert, die allebei kunnen winnen in de massasprint? Visma-Lease a Bike laat er geen twijfel over bestaan in zijn vooruitblik op de Giro. "Daarin zal Kooij worden uitgespeeld als kopman."

"Ik wil gewoon iedere keer meedoen voor de overwinning", zegt Kooij zelf. "De ploeg geeft me dat vertrouwen ook en dat doet me deugd." Van Aert staat achter de keuze om Kooij uit te spelen in de massasprints. "Voor de vlakke sprints is Olav onze grootste kans op een ritzege."

Van Aert zal Kooij daarbij helpen als lead-out, maar krijgt ook zijn eigen kans. "Zelf wil ik mijn kans gaan in de wat lastigere ritten. Dat kan zowel in een sprint van een uitgedunde groep, of via een lange aanval zijn."