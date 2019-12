🎥 Dylan Groenewegen heeft zijn redenen om de Tour over te slaan

Dylan Groenewegen heeft alvast reeds geoefend op zijn zegegebaar. Als alles naar wens verloopt, haalt de Nederlande spurtbom dat boven in Italië en Spanje. Niet in de Tour, waar de ploeg volop voor het geel gaat. Groenewegen verschijnt aan de start in de Giro en de Vuelta.

De analyse van de parcoursen leerde dat er in de eerste grote ronde van het jaar meteen heel wat mogelijkheden zijn om te scoren. "Het liefst doe je elk jaar alle drie de grote ronden, dat is het leukste. Je moet ook kijken: wat is het beste voor mij en waar maak ik het meeste kans? Nu zijn er heel veel kansen in het begin van de Giro", weet Groenewegen.

Merijn Zeeman is even bij hem thuis langs gegaan om alles te bespreken. "We waren er heel snel uit, omdat ik zelf heel graag de Giro wil doen. De Vuelta start in Nederland. Dan wil ik de Tour dit jaar wel even overslaan en de andere grote ronden doen."

Waar het kopmanschap voor het algemeen klassement netjes verdeeld is, moet Groenewegen dus in twee van de drie grote ronden aan de bak. Geen probleem voor hem. "Vier jaar geleden ben ik bij de ploeg gekomen en heb ik gezegd: in alle grote ronden wil ik ritten winnen."