Broers Oliver en Lawrence Naesen brengen seizoensstart samen door onder Spaanse zon

Bij AG2R weten ze al ongeveer hoe ze straks het begin van het nieuwe seizoen gaan invullen. Het is dan in de eerste plaats uitkijken naar het schema van Oliver Naesen en ook dat van broer Lawrence. Ze gaan al zeker drie koersen samen rijden.

Hun ploeg heeft immers voor elke renner de eerste drie wedstrijden van het seizoen bekend gemaakt. Voor Oliver en Lawrence Naesen zijn dat de drie zelfde koersen. Het zijn wielerwedstrijden die op Spaanse bodem worden verreden en op de kalender staan in de maand februari.

CLASICA DE ALMERIA EERSTE EENDAGSKOERS

Het seizoensbegin van de broers Naesen is voorzien voor 5 februari. Dan wordt de start gegeven van de Ronde van Valencia. Die duurt tot de negende van de tweede maand. De eerste eendagskoers staat op 16 februari op het programma met de Clasica de Almeria.

Dan is er in de maand februari ook nog de Ruta del Sol, waar de Naesens van 19 tot 23 februari in actie zullen komen. Nadien zullen ze al goed weten hoe het is om bij mekaar in de ploeg te rijden.