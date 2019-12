De Gendt houdt zich aan belofte en doet mee aan derde Final Breakaway, Wellens wil het wel anders invullen

Toen Thomas De Gendt op het punt stond om verkozen te worden tot 'Most Social Rider', deed hij on line een oproep om nog meer stemmen binnen te halen. Hij beloofde daarbij onder andere een nieuwe Final Breakaway. En zo geschiedt dus.

"Ditmaal laat ik de organisatie volledig over aan Tim", laat De Gendt wel weten aan Het Nieuwsblad. "Anders lijkt het alsof ik de aanstokber en hem wegtrek van zijn vrouw. Hij kwam zelf af met een idee. Hij heeft een route uitgestippeld van bij hem thuis, door tien landen, vooral in het voormalige Oostblok. Zo'n 1.500 kilometer. Ik weet niet of dat het zal worden, we zien wel."

Tim Wellens is dus deze keer aan zet en wil toch enkele dingen anders zien. "In november was Thomas eigenlijk ziek en het weer was niet ideaal. Maar we hadden het aangekondigd en konden het ons niet permitteren om niet te starten. Daarom wil ik het nu wat discreter doen."