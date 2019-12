Kris Bosmans heeft na zware crash in Zesdaagse van Gent nieuwe tegenslag overwonnen

Het leven van paralympiër Kris Bosmans verloopt niet zonder hindernissen, dat is het minste wat je kunt stellen. Het is inmiddels vijf weken geleden dat hij geopereerd werd na zijn crash in de Zesdaagse van Gent. Nu is er bij hem een trombose aan de kuit vastgesteld.

De revalidatie op zich verloopt wel voortreffelijk nadat de paracyclist een complexe breuk aan het rechterbovenbeen overhield aan zijn val in Gent. "Het is positief dat je dag na dag progressie ziet. Mijn kiné zegt dat ik in vijf weken gedaan heb wat normaal iemand in drie maanden doet. Ik ging er sowieso nog voor gaan", vertelt een positief ingestelde Bosmans aan Wielerkrant.

EVEN VERSCHIETEN

Al was er deze week dus een tegenslag. "Nadat ik mij niet goed voelde, ben ik naar de dokter gegaan. Die zei dat ik wel eens een trombose aan de kuit kon hebben. Op de spoed werd die trombose effectief vastgesteld. Het was even paniek en even verschieten, omdat ik al eens een hersentrombose heb gehad. Alles is nu wel in orde, in het ziekenhuis hebben ze mij bloedverdunners gegeven en ik draag nu een steunkous."

WINNAARSTYPE

Van zijn vechtlust om weer op het gewenste niveau te geraken, heeft hij alleszins nog niets ingeboet. "Toen ik op mijn achttiende die hersentrombose kreeg en ze mij zeiden om een oefening tien keer te doen, deed ik die bij wijze van spreken twintig of dertig keer. Ik deed altijd meer dan men van mij verwachtte. Ik ben een winnaarstype en push mezelf altijd verder."

Toch is dat lang niet vanzelfsprekend, zeker ook omdat Bosmans niet exact wist hoe lang zijn revalidatie zou duren. "De dokters hadden daar zelf geen zicht op, want bij een topsporter gaat dat beter dan bij andere mensen die revalideren."