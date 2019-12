Nieuw wielerboek van meer dan 600 pagina's vooral gekruid met anekdotes

Enkele jaren geleden mocht hij nog aan de zijde van Michel Wuyts de winnaar van de Kristallen Fiets bekendmaken. Nu komt voormalig journalist Robert Janssens met een project dat de wielerliefhebber dichter bij de wielrenner kan brengen: zijn boek 'Van Koersen en coureurs'.

De inmiddels 80-jarige Janssens schreef al meerdere boeken over de wielersport en volgde destijds vooral de Ronde van Frankrijk op de voet. Zijn nieuwe boek werd deze week voorgesteld in het Centrum Ronde van Vlaanderen in Oudenaarde.

EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN

Het blijkt dat dit toch iets speciaal is. Het is geen strakke oplijsting van evenementen uit de wielergeschiedenis, maar er staan vooral anekdotes in die de wielerliefhebber in staat moet stellen een beter zich te krijgen op het leven van bepaalde wielrenners en op wat er gebeurt achter de schermen van een wielerwedstrijd.

'Van Koersen Coureurs' is een uitgave van Lannoo en is voortaan in de winkel te verkrijgen. Het boek van 656 pagina's kost 24,99 euro.