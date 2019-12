Opgelet Team INEOS: Jumbo-Visma trekt met dreamteam én twee Belgen naar de Ronde van Frankrijk

De Nederlandse formatie heeft beslist om met alle toppers naar de Tour te trekken. Met Tom Dumoulin, Primoz Roglic en Steven Kruijswijk zakken drie kopmannen af naar Frankrijk.

Ook Wout Van Aert en Laurens De Plus zitten in de selectie. Maar ook de rest van de ploeg zijn geen sukkelaars: Tony Martin, Robert Gesink en Sepp Kuss.

Wout will also be taken part in @LeTour @WoutvanAert