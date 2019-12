Ploegleider Jumbo-Visma: "Kozen voor sterkst mogelijke ploeg op alle vlakken"

De Nederlandse formatie trekt met drie kopmannen naar de Tour de France: Roglic, Kruijswijk en Dumoulin.

“We hebben een grondige analyse gemaakt van de grote rondes van de laatste vijf jaar”, vertelde Zeeman. “Wat is de invloed van de tijdrit op het eindklassement? Hoe waren de teams die een trui veroverden en konden verdedigen samengesteld?”

“Op basis daarvan kozen we de best mogelijke ploeg. Op alle vlakken. Naast onze kopmannen hebben we met Van Aert en Martin twee toppers op het vlakke mee. Gesink, De Plus en Kluss zullen hun kopmannen dan weer bergop kunnen bijstaan.”

🇨🇵#Tour2020@tom_dumoulin, @rogla, @s_kruijswijk to the Tour as team leaders.



"We're going to do everything to conquer the yellow", @merijnzeeman💛#samenwinnen pic.twitter.com/FyE1t1A7mZ