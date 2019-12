Valverde zou daar graag een medaille halen: "Het is één van mijn doelen"

Movistar heeft haar ploeg voorgesteld voor het komende wielerjaar. Alejandro Valverde stond de pers te woord en daarin vertelde hij dat hij één duidelijk doel heeft komend seizoen: de Olympische Spelen.

Een medaille halen in een olympische wegrit lukte nog niet voor Valverde. In 2004 werd hij 47e, in Peking 13e, in Londen 18e en in Rio werd hij 30e. Nog geen medaille dus en daar zou hij graag verandering in brengen op de komende Olympische Spelen.

Er zijn heel wat veranderingen bij Movistar. Quintana is vertrokken en zijn plaats is opgevuld door Enric Mas. Ook Marc Soler krijgt een kans om te schitteren komend seizoen. Movistar zal dus een te duchten tegenstander worden voor de andere ploegen.