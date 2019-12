Fernando Gaviria heel gelukkig met de hereniging met Richeze: "Een steengoede renner en een echte vriend"

Het eerste seizoen van Fernando Gaviria bij UAE-Team Emirates werd niet helemaal een succes. Het team besloot een inspanning te leveren om de prestaties te verbeteren en haalde zijn vaste sprintloods Maximiliano Richeze weg bij Deceuninck-Quick Step.

Fernando Gaviria werkte in zijn periode bij Quick-Step steevast samen met Maximiliano Richeze: "Maximiliano heeft de ervaring en capaciteiten om voor een ideale lead-out te zorgen. Dat is echt een heel groot voordeel", vertelde hij bij Cyclingnews.

Richeze is voor Gaviria niet alleen een ploegmaat: "Hij is niet alleen belangrijk voor mij want hij kan ook in de lastigere etappes knechten voor een rondekopman. We hebben buiten het wielrennen ook een hele goede relaties. We praten niet alleen over het wielrennen, het is een echte vriend."