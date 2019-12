Julian Alaphilippe houdt vast aan vertrouwd recept voor seizoensbegin

Na zijn boerenjaar 2019 is het voor Julian Alaphilippe niet noodzakelijk om veel te veranderen. Niet qua aanpak en niet qua schema. De Fransman gaat het wielerjaar 2020 dus aanvatten met dezelfde wedstrijden als vorig seizoen.

In 2019 schoot hij er dan ook al snel raak. "Het vorige seizoen had ik een uitstekende start van het jaar in de Ronde van San Juan en de Ronde van Colombia", herinnert Alaphilippe zich. "Het was een geweldige ervaring, zeker met de fantastische fans daar."

De smaakmaker van Deceuninck-Quick.Step trekt dus opnieuw richting de Zuid-Amerikaanse naties Argentinië en Colombia. "Ik ben blij dat ik mijn seizoen opnieuw kan beginnen in deze twee mooie landen. Ik zal mijn uiterste best doen om enkele goede uitslagen te behalen."