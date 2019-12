Wout van Aert kent met het oog op Loenhout trainingsdag met wisselende omstandigheden

Zijn collega's hebben het beste van zichzelf gegeven in Namen, maar ook Wout van Aert heeft niet stilgezeten. Dat kan niet als hij op en top wil klaar zijn om op vrijdag 27 december in Loenhout zijn entrée te maken. Van Aert kende een bijzondere trainingsdag.

Op Strava staan de trainingsgegevens van Van Aert te bekijken. 's Ochtends is hij gaan trainen in de bossen van Kasterlee. "Perfecte omstandigheden om enkele cyclocross-skills terug te krijgen", zet hij erbij. Hij legde hierbij een afstand af van 34,36 kilometer.

135 KM ACHTER DE MOTOR

Even later ging hij in een lus rond Turnhout achter de motor trainen. Een tocht van liefst 135,40 kilometer. Alleen viel de regen tegen die tijd al een stuk harder uit de lucht. "Slechte omstandigheden voor een rit achter de scooter", moest Van Aert aangeven.

Welke omstandigheden dan ook, Van Aert heeft ze getrotseerd en zal zich de komende dagen ongetwijfeld verder voorbereiden op zijn comeback in het veld.