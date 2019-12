Nils Politt legt uit waar het fout liep met Katusha: "Toen ging alles bergaf"

Het werd een seizoen om wel en niet te onthouden voor Nils Politt. In 2019 reed hij naar een tweede plek in Parijs-Roubaix, enkele maanden later viel zijn ploeg Katusha-Alpecin uit elkaar na elf jaar.

Gelukkig kwam er voor Politt en zes ploegmaats een oplossing. Israel Cycling Academy nam de ploeg en de WorldTour-licentie over van de Russen. Nu staat de formatie bekend als Israel Start-Up Nation. In een interview met Cyclingnews gaf Politt zijn kijk op een bewogen jaar.

"Het waren twee lastige jaren bij Katusha, maar nu voel ik dat iedereen hier gemotiveerd is", legt de 25-jarige Brit uit. "Nu voelt het aan als een familie en dat is heel leuk. Het is ook altijd wel spannend om bij een nieuw team te komen. Ik ken wel al wat volk van bij Katusha, maar er zijn uiteraard ook wel wat nieuwe mensen. Ik ben hier graag."

Ook blikt Politt even terug op de negatieve periode. "We keken echt in een zwart gat. We wisten niet wat er gebeurde. Tot aan de klassiekers verliep alles normaal en deden we goed mee. Dan kwam er veel druk vanuit het team en ging alles bergaf."