Bernal viert Kerstmis met monstertocht in de bergen en maximale snelheid van 91 per uur

Wanneer je de eerste Colombiaanse Tourwinnaar bent, heb je een aparte manier om Kerstmis te vieren. Dat bewijst Egan Bernal. Op 24 december haalde hij zijn fiets van stal voor een trainingstocht om u tegen te zeggen. Dat blijkt uit de gegevens van Strava.

Een handig middel is dat om de trainingsbezigheden van de wielrenners te volgen. Zo is te zien dat Bernal op 24/12 een rit van 245,99 kilometer aflegde. De Tourwinnaar deed er zeven uur en bijna twee minuten over. De afstand en afgelegde tijd zijn verre van het meest indrukwekkende van die tocht.

De moeilijkheidsgraad was immers om van te duizelen. Bernal overwon maar liefst 6157 hoogtemeters. Gemiddeld reed hij 36 kilometer per uur. Door in de bergen te vertoeven, kwamen er uiteraard ook afdalingen aan te pas en daar kon de renner van Ineos eens goed doorvlammen. Zijn maximaal gehaalde snelheid was 91,4 kilometer per uur.