🎥 Zwaar aangepakte NTT Pro Cycling-renner inmiddels onder het mes gegaan

Bij NTT Pro Cycling, het nieuwe Dimension Data, zijn ze momenteel allen erg bezorgd over de Zuid-Afrikaan Nicholas Dlamini, die door officials hardhandig werd aangepakt toen ze hem wilden verwijderen uit het Table Mountain National Park.

Het was zelfs zo erg dat Dlamini hierbij zijn arm heeft gebroken. Er werd hiervan een schokkend filmpje verspreid op sociale media. Bij zijn ploeg reageerden ze erg onthutst op de feiten, terwijl het park achter de officials blijft staan.

NTT Pro Cycling laat alvast weten dat Dlamini inmiddels geopereerd is aan zijn gebroken arm in een ziekenhuis in Kaapstad. Alle aandacht zal nu uiteraard gaan naar zijn herstel. De ploeg zal later nog met een update over de renner komen.