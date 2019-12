Accolades blijven zich opstapelen voor Alaphilippe: nu ook 'Champion des Champions'

Of het seizoen nu nog volop aan de gang is of reeds voorbij is: Julian Alaphilippe blijft winnen. Daarvoor moet hij niet eens op de fiets zitten. Wat hij allemaal gepresteerd heeft in 2016, gaat hem een bomvolle prijzenkast opleveren.

Tal van onderscheidingen mocht de smaakmaker van Deceuninck-Quick.Step reeds in ontvangst nemen. Hij werd verkozen tot Internationale Flandrien, de Vélo d'Or ging naar hem en Eurosport noemde hem de Sportpersoonlijkheid van het Jaar. Ook bij L'Équipe delen ze aan het einde van elk jaar hun prijzen uit. Vier awards duiden zowel bij de mannen als de vrouwen, nationaal en internationaal, de 'Champion des Champions' aan. Vrij vertaald: de kampioen der kampioenen. .@alafpolak1 inscrit pour la première fois son nom au palmarès du Champion des champions ! 💪🇫🇷 pic.twitter.com/ot8PP60MDV — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 27, 2019 In de categorie voor Franse mannelijke sporters werd Julian Alaphilippe de laureaat. Het is de eerste keer dat zijn naam op de erelijst komt te staan.

