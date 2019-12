Alex Dowsett gaat 2020 in met Olympische droom maar moet die misschien wel vergeten

Een medaille tijdens de Olympische tijdrit in Tokio volgend jaar, dat is één van de grootste doelen van Alex Dowsett in 2020. Het is wel nog niet zeker dat hij in de selectie zal zitten.

Dowsett is op dit moment Brits kampioen tijdrijden en hij eindigde op het WK in Yorkshire op een vijfde plaats. Komend seizoen komt hij uit voor Israel Start-Up Nation en tijdrijden zal opnieuw de discipline zijn waarin hij wil uitblinken. Het probleem voor Dowsett is dat renners die de tijdrit rijden ook moeten starten in de wegrit. "Ik zal het verschil niet kunnen maken in de wegrit. James Knox, Simon Yates, Tao Geoghegan Hart, Chris Foome, Adam Yates en Geraint Thomas kunnen daar meer dan ik." Er mogen slechts vier Britse renners naar de Olympische Spelen, dat is minder dan bijvoorbeeld België: "Als ik geen mediallekandidaat ben zal ik niet gaan. Op dit moment rijd ik nog altijd twee minuten trager dan Rohan Dennis. Daar zal ik dus aan moeten werken."