 Van der Poel: "Ik testte ooit bij Antwerp"

Dat Remco Evenepoel lang voor Anderlecht voetbalde, is intussen geweten. Maar ook Mathieu van der Poel blijkt op degelijk niveau gevoetbald te hebben.

De Nederlandse veelwinnaar in het veld en op de weg had het in een gesprek met De Morgen over zijn voetbalverleden.

“Ik heb ooit getest bij Willem II en Antwerp. Maar het ergerde me afhankelijk te zijn van anderen om te winnen. Ik wil het zelf doen en als ik de beste ben, wil ik kunnen winnen.”

Iets zegt ons dat Van der Poel zich zijn keuze voor de fiets nog geen moment heeft beklaagd.