Van der Poel wacht nog drukke dagen na tiende zege in Diegem: "Niet super, maar zeker niet slecht"

Beide handen in de lucht steken, dat zijn dan tien vingers: eentje voor elke overwinning in Diegem. Lang moest Mathieu van der Poel wellicht niet over zijn zegegebaar nadenken. Blijven winnen is de boodschap, ook in de uiterst drukke periode die er nog aan komt.

Van der Poel maakte indruk met zijn versnelling, maar nadien was het wel nog knokken. "Ik weet niet of ze naar mekaar gekeken hebben. Waarschijnlijk wel. Ik had niet de beste dag. Diegem ligt mij wel nauw aan het hart.Ik was dus wel gebrand om de zege te pakken."

De reden daarvoor is simpel: Van der Poel won er al elke keer hij aan de start stond. Of het nu bij de jeugd was of bij de elite. "Ik heb Diegem altijd wel graag gedaan en ook voor de ploeg is dit een belangrijke. Op de één of andere manier begint dat dan toch wel te spelen."

PARCOURS GEEN NADEEL VOOR ISERBYT

Dat Iserbyt zijn taaiste opponent bleek, verraste hem niet. "Ik had 'm wel verwacht, want hij is explosief en een lichtgewicht en dat is op dit parcours zeker geen nadeel." Hoe komt Van der Poel uit de kerstperiode? "Het is niet super, maar zeker niet slecht."

WEEK VAKANTIE NA WK

Kan moeilijk anders als je steeds wint. Dat zal Van der Poel ook proberen te doen in Bredene, Baal, Gullegem, Brussel... Het houdt niet op. "Het zit redelijk volgepropt. Daarna rijd ik nog het NK en Otegem. Nadien komt er een iets langere periode zonder wedstrijd aan om mij voor te bereiden op het WK. Na het WK heb ik weer een weekje vakantie - waarschijnlijk ga ik skiën - om dan op te bouwen naar het wegseizoen."