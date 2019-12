De Belgische wielermomenten van het voorbije decennium: Tom Boonen rondt monstersolo af, De Gendt op de Stelvio en Gilbert wereldkampioen

De voorbije tien jaar brachten ons opnieuw enkele onvergetelijke wielermomenten. Tijdens de laatste dagen van het jaar blikken we er dan ook nog eens met veel plezier op terug. Vanaf het middaguur op 31 december kan u tot 's avonds stemmen op uw favoriete moment.

Tom Boonen wint met Parijs-Roubaix zijn laatste grote klassieker na indrukwekkende solo

2012 was uiteraard het jaar van Tom Boonen. De Bom van Balen won eerder al de E3, Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen en stond uiteraard ook als topfavoriet aan de start in Parijs-Roubaix. Na een koers met heel wat aanvallen en valpartijen raakte een groepje met Filippo Pozzato, Alessandro Ballan, Tom Boonen, Niki Terpstra en Sébastien Turgot voorop.

Na onenigheid tussen de Italianen Ballan en Pozzato konden ploegmaats Boonen en Terpstra eenvoudig wegrijden uit het groepje. Met nog 50 kilometer te gaan ging het al te snel voor Niki Terpstra. Boonen besloot om niet te wachten en trok keihard door, de voormalige wereldkampioen had al snel meer dan een minuut voorsprong op de achtervolgers.

Boonen evenaart De Vlaeminck

De ploegmaats van Juan Antonio Flecha bij Team Sky probeerden nog wel om het gat te dichten, maar maakten geen meter goed op een ontketende Boonen. Toen Filippo Pozzato ook nog tegen de grond ging, was voorin de veer helemaal gebroken. Boonen pakte op die manier zijn vierde overwinning in de Hel van het Noorden en evenaarde het record van Roger De Vlaeminck.

Thomas De Gendt wint Giro-rit over de Stelvio en eindigt als derde in het eindklassement

We hadden van Thomas De Gendt heel wat matchsontplooiingen kunnen kiezen met de fantastische solo in Saint-Etienne van de jongste Tour in ons achterhoofd kozen we toch voor de Giro van 2012. De op dat moment 25-jarige Oost-Vlaming trok net voor de top van de Mortirolo ten aanval uit de groep der favorieten en reed recht naar de kopgroep toe.

Lang konden sterke klimmers als Mikel Nieve en Damiano Cunego niet volgen want met nog 15 kilometer te gaan, reed Thomas De Gendt alleen weg op de mythische Stelvio. Nog nooit eerder had daar een Belg weten te winnen. De Gendt naderde zelfs op vier seconden van de roze leiderstrui van Joaquim Rodriguez, maar uiteindelijk moest de renner van het toenmalige Vacansoleil toch nog twee minuten prijsgeven.

De Gendt won de rit na een indrukwekkende solo en stond plots vierde in het algemene klassement. Een dag later in de slottijdrit in Milaan ging hij Michele Scarponi nog voorbij en eindigde De Gendt uiteindelijk als derde in het eindklassement van de Ronde van Italië na Ryder Hesjedal en Joaquim Rodriguez.

Philippe Gilbert pakt op zijn Cauberg eerste en enige (?) wereldtitel uit zijn carrière

Een lijstje met de meest memorabele Belgische momenten uit het Belgische decennium daar staat de naam Philippe Gilbert uiteraard een aantal keer in. Na een fantastisch 2011 was het in 2012 net wat minder voor Phil, maar met twee ritzeges in de Ronde van Spanje leek hij wel net op tijd helemaal in orde voor het WK op zijn favoriete helling: de Cauberg in het Nederlandse Valkenburg.

Na demarrages van onder meer Alberto Contador, Thomas Voeckler en Joaquim Rodriguez kwam op 35 kilometer van de aankomst alles terug samen. Met Gilbert, Boonen, Roelandts, Van Avermaet en Leukemans was het overzicht van de Belgen enorm en vanuit het wiel van een beresterke Björn Leukemans plaatste Gilbert op de Cauberg een dodelijke versnelling. Aleksandr Kolobnev en Edvald Boasson Hagen deden er alles aan om het wiel van Gilbert te volgen, maar werden al snel op heel wat lengtes gezet.

Wereldtitel Gilbert

Gilbert trok stevig door na de top van de Cauberg en haalde zijn eerste wereldtitel binnen voor Boasson Hagen en Valverde. Misschien wel de strafste demarrage die de wielerliefhebber in de afgelopen tien jaar te zien kreeg.

