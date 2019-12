De tien Belgische wielermomenten van het voorbije decennium: Eeuwige roem voor Vansummeren en Vanendert, Gilbert bekroont voorjaar

De voorbije tien jaar brachten ons opnieuw enkele onvergetelijke momenten. Tijdens de laatste dagen van het jaar blikken we er dan ook nog eens met veel plezier op terug. Vanaf het middaguur op 31 december kan u stemmen op uw favoriete moment. Beginnen doen we met drie momenten uit het jaar 2011.

Vansummeren zet topfavorieten een neus in Parijs-Roubaix en vraagt vriendin ten huwelijk

Beginnen doen we op de wielerpiste van Roubaix in 2011 waar Johan Vansummeren een lange wielercarrière als knecht heel veel kleur gaf. De Limburger kwam op dat moment uit voor Team Garmin-Cervélo dat met kopmannen als Thor Hushovd en Heinrich Haussler met heel veel ambitie aan de start stond van de Helleklassieker.

Vansummeren was niet de grote kopman van het team en stond na een knieblessure zelfs niet aan de start van de Ronde van Vlaanderen. In de plaats daarvan besloot hij extra trainingen in te lassen en dat loonde ook. Summie reed net na het Bos van Wallers weg met onder meer Jürgen Roelandts en ex-winnaar Frédéric Guesdon. Op 50 kilometer van het einde kwamen ze dan ook voorin aansluiten.

Cancellara krijgt het gat niet dicht

Vansummeren besloot dan om op Carrefour de l’Arbre zijn aanval in te zetten. De Nederlander Maarten Tjalingii kon nog eventjes mee, maar moest uiteindelijk toch passen. In de achtergrond ging topfavoriet Fabian Cancellara in het offensief, maar hij kreeg Vansummerens ploegmaat Thor Hushovd er niet af waardoor Alessandro Ballan en Juan Antonio Flecha ook opnieuw konden aanpikken. Cancellara sprong uiteindelijk nog wel weg uit dat groepje tot bij eerste achtervolgers Maarten Tjalingii en Grégory Rast, maar dat was niet voldoende om Johan Vansummeren, die op dat moment met een leegloper reed, nog bij te halen. Direct na zijn overwinning vroeg hij zijn vriendin Jasmine Vangrieken ten huwelijk op de piste.

Philippe Gilbert bekroont magistraal voorjaar met de overwinning in Luik-Bastenaken-Luik

Na de overwinning in de Strade Bianche en een etappezege in Tirreno-Adriatico kende Philippe Gilbert het allerbeste voorjaar uit zijn carrière. Gilbert klopte eerst Björn Leukemans in de Brabantse Pijl en won nadien ook nog de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl.

De puncher van Omega Pharma-Lotto kon als eerste renner ooit de vier heuvelachtige voorjaarsklassiekers na elkaar winnen en deed dat in Luik. Na een bijzonder sterke race van het Belgische WorldTour-team plaatste Gilbert op La Redoute een versnelling. Andy Schleck, Fränk Schleck, Robert Gesink, Aleksandr Kolobnev en Igor Anton konden volgen.

Op de Roche-aux-Faucons probeerde Andy Schleck opnieuw om het groepje uit te dunnen en dat lukte ook. Philippe Gilbert en Fränk Schleck gingen vlot mee. Gilbert probeerde nog enkele keren om weg te rijden, maar dat lukte niet. In Ans resulteerde dat uiteindelijk tot een spurt met drie en daar stond er geen maat op Phil.

Jelle Vanendert klopt Olympisch kampioen Samuel Sanchez op Plateau de Beille

De beste Belgische klimmer was in 2011 Jelle Vanendert. De Limburger had zich twee dagen eerder op Luz-Ardiden al laten opmerken met een tweede plaats na de Baskische klimmer Samuel Sanchez. Op Plateau de Beille kregen we een gelijkaardig schouwspel voorgeschoteld.

Vanendert – die voor de Tour van 2011 nog geen enkele profoverwinning wist te behalen – trok op 7 kilometer van de finish ten aanval uit de groep der favorieten met onder meer Andy Schleck, Ivan Basso en Alberto Contador. Vanendert nam snel meer dan een halve minuut, maar kreeg de zege nadien zeker niet cadeau. Oude bekende Samuel Sanchez ging in de tegenaanval en kwam tot op een twintigtal seconden, maar kreeg het gat niet helemaal gedicht. Vanendert pakte op die manier na een knappe solo zijn eerste profzege op Plateau de Beille en hield er ook de bolletjestrui aan over.