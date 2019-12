Deens toptalent: "Wil beste tijdrijder ter wereld worden"

Mikkel Bjerg debuteert in 2020 in het profpeloton. Het Deense toptalent gaat voor UAE Emirates rijden.

Bij Cyclingnews blikte hij al eens vooruit. Bjerg werd drie keer op rij wereldkampioen tijdrijden bij de beloften. Ook bij de profs wil hij de beste worden tegen de klok. “Dat is wat mij drijft en motiveert als wielrenner. Ik hoop steeds beter te worden.”

“Ik behoor volgens mij nu al tot de tien beste tijdrijders ter wereld”, aldus Bjerg. “Ik haal veel motivatie uit de verhalen van Egan Bernal en Tadej Pogačar, maar het zorgt niet voor extra druk. We hebben het hier over unieke talenten, niet iedere neoprof boekt meteen zoveel succes.”

De Deense hardrijder begint zijn profavontuur in de Tour Down Under, gevolgd door de Volta ao Algarve. Bjerg zal verder nog aan de start staan van enkele Belgische voorjaarsklassiekers. “Je hebt echter wel wat ervaring nodig om te kunnen uitblinken in de klassiekers. Ik zie misschien wel een toekomst als klassiekerrenner, maar het is nu vooral een mooi avontuur.”