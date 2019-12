Sanne Cant boekt vlot haar tweede overwinning van het seizoen in Bredene

Sanne Cant heeft haar tweede overwinning van het seizoen geboekt. Ze was in Bredene duidelijk te sterk voor Anna Kay en Fahringer. Voor Cant is het opnieuw een opsteker.

Het lijkt de laatste weken beter te gaan voor Sanne Cant. In de Waaslandcross in Sint-Niklaas won ze voor het eerst dit seizoen en na haar tweede plaats in Loenhout kon ze vandaag opnieuw winnen in Bredene. Een mooie afsluiter van 2019 dus voor de wereldkampioene.

Cant was vandaag duidelijk de beste van het pak. Anna Kay liet zien dat in de toekomst een te duchten concurrente zal zijn, want de 20-jarige reed een sterke wedstrijd en eindigde knap op de tweede plaats. De derde plaats was voor Rebecca Fahringer.

Het is de eerste keer dit seizoen dat een Belgische wint in de Ethias Cross, want de voorbije wedstrijden werden gewonnen door Kaptheijns, Alvarado, Worst (2x) en Vos.