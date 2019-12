Team van Campenaerts biedt uitweg voor Italiaanse klimmer na aanrijding op training

Het laatste contract van 2019 is uitgedeeld. Bij NTT Pro Cycling, de ploeg van Victor Campenaerts in 2020, hebben ze Domenico Pozzovivo in huis gehaald. Ongetwijfeld een opluchting voor de 37-jarige Italiaan dat hij nog een ploeg gevonden heeft.

Pozzovivo werd in 2019 achtervolgd door pech. Hij werd aangereden op training en brak daarbij zijn elleboog en rechterscheenbeen. Bahrein-Merida zag het gezien zijn leeftijd ook niet meer zitten om hem nog een contract aan te bieden.

CONTRACT VAN TWEE JAAR

Zijn breuken betekenden dus mogelijk het einde van de carrière van Pozzovivo, maar bij NTT willen ze hem dus wel nog een kans geven. Hij tekende zelfs nog een contract van twee jaar. Wel zal hij nog enkele maanden moeten werken aan zijn herstel.

Pozzovivo is sinds 2012 een ritwinnaar in de Giro. Voorts focuste hij vooral op de klassementen in de grote ronden. De inmiddels ervaren klimmer haalde al zes keerIde top tien in de Giro. Twee keer was hij zelfs goed voor een plek in de top vijf. Eén keer zat de top tien in de Vuelta er ook in.